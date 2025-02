Quotidiano.net - Verissimo: gli ospiti di sabato 8 e domenica 9 febbraio

Le puntate di ‘’ che andranno in onda8 eriserveranno non poche sorprese e scoop. Silvia Toffanin accoglierà, infatti, nel suo salotto moltissimiche si racconteranno senza filtri. Saranno soprattutto le donne le protagoniste di questo finesettimana ma anche giovani coppie, concorrenti dei reality show, comici e artisti che hanno scritto la storia della televisione italiana.: ecco gliLa puntata dipomeriggio partirà alle 16:30 su Canale5. Sarà tempo di compleanni: in studio ci sarà infatti Emanuela Folliero, in compagnia di suo figlio Andrea, per celebrare i suoi 60 anni. 40 anni di carriera sono, invece, quelli che festeggia nel 2025 Dario Ballantini. Simona Guatieri racconterà la sua verità sul tradimento del marito Keita Baldè e Rebecca Staffelli sarà in studio con la mamma Matilde.