"Verissimo", c'è anche Simona Guatieri tra gli ospiti del weekend 8-9 febbraio

Nuovo doppio appuntamento con “”, condotto da Silvia Toffanin in onda domani, sabato 8 e domenica 9su Canale 5.tutti glidel8-9Sabato, alle ore 16.30: Agli splendidi 60 anni di Emanuela Folliero, in studio con il figlio Andrea. In esclusiva, la dolorosa verità disul tradimento dell’ex marito, il calciatore Keita Baldé. E ancora, i 40 anni di carriera di Dario Ballantini, Rebecca Staffelli, ospite con la mamma Matilde e il percorso di vita, tra gioie e dolori, di Bernardo Cherubini, concorrente eliminato da “Grande Fratello” e fratello di Lorenzo Jovanotti. Infine, l’amore ritrovato di una coppia molto amata di “Uomini e Donne”, quella formata da Raffaella e Brando.Domenica, alle ore 16.00: Silvia Toffanin accoglierà Sabrina Salerno, per parlare del periodo complicato che ha affrontato.