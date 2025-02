Lapresse.it - Verbania, raggiunta intesa su licenziamenti collettivi Barry Callebaut

Dopo un intenso confronto tra le rsu di stabilimento, le parti sindacali e quelle datoriali e in seguito al riscontro dell’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori delladi Intra “è stato raggiunto l’accordo suidello stabilimento di” della multinazionale del cioccolato. Lo dice in una nota la Fai Cisl Piemonte Orientale. L’mira a “garantire le migliori condizioni possibili” per i lavoratori.