Ventiseiesima giornata Basket Eurolega 2024/2025: Milano sbanca Kaunas

Colpo grosso dell’Olimpico che, nella, va a vincere acontro una diretta rivale per i play-off come lo Zalgiris(89-87) e riscatta la sconfitta beffarda dell’andata. Decisivi per il roster meneghini i 26 punti di LeDay e i 21 di Mannion.: ZALGIRIS-OLIMPIA87-89I campioni d’Italia si rialzano immediatamente dopo il ko contro il Bayern di 48 ore prima e si vanno a prendere una grande vittoria in casa dello Zalgiris.parte forte, prima portandosi sul +5 e poi rispondendo al sorpasso dei rivali. Al termine del primo quarto è 24-16 in favore degli ospiti. Nel secondo quarto sale in cattedra anche Brooks che firma il +10, ma lo Zalgiris risponde subito accorciando a -2 all’intervallo lungo.