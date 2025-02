Sololaroma.it - Venezia-Roma, Ranieri in conferenza: “Hummels e Paredes non ci saranno, gli ho dato vacanza”

Leggi su Sololaroma.it

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Milan, lacerca riscatto in campionato. I giallorossi affronteranno ilnella 24ª giornata di Serie A, nel match in programma domenica 9 febbraio al Penzo alle 12:30. Segui con noi lastampa di Claudioa Trigoria a due giorni dalla partita. 9 minuti fa7 Febbraio 2025 13:30 13:30Abraham può rientrare nei piani per il futuro?“Credo che già sia stato fatto un contratto d’onore con il Milan. Lui era uno di quei giocatori che prendeva un ingaggio importante, magari ci permetterà di abbassare la quota per poter operare“. 10 minuti fa7 Febbraio 2025 13:29 13:29Ci può spiegare la situazione del contratto di? Cii nuovi con il?“Ne stanno parlando, non ho chiesto. Con ilvedremo qualcuno dei nuovi“.