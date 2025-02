Sololaroma.it - Venezia-Roma, la conferenza stampa di Ranieri LIVE: “Date tempo alla proprietà”

Leggi su Sololaroma.it

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Milan, lacerca riscatto in campionato. I giallorossi affronteranno ilnella 24ª giornata di Serie A, nel match in programma domenica 9 febbraio al Penzo alle 12:30. Segui con noi ladi Claudioa Trigoria a due giorni dpartita. 1 minuti fa7 Febbraio 2025 13:13 13:13“Come ha trovato nuovi acquisti? C’è difficoltà ad operare in Italia?”“Abbiamo delle difficoltà. Sono convinto che i ragazzi si ambienteranno presto, non è facile giocando ogni 3/4 giorni. Siamo a buon tutto. Vediamo come inserire tutti“. 4 minuti fa7 Febbraio 2025 13:11 13:11“Perché dopo Como è filtrato ddi voler fare la rivoluzione? Quale sarà la linea del prossimo mercato?”“A me non hanno detto niente, non è filtrato niente.