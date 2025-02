Inter-news.it - Venezia, il DS Antonelli: «Stankovic? Ringrazio l’Inter per Radu!»

L’assee Inter anche a gennaio ha portato i suoi frutti, con il trasferimento diin Laguna per sopperire all’infortunio di Filip. Il DSin conferenza stampa ha tenuto a ringraziare la società nerazzurra.NERAZZURRI IN AIUTO – In conferenza stampa, il direttore sportivo delFilippoha commentato le operazioni di mercato effettuate dalla società lagunare nell’ultima sessione invernale di calciomercato. A tal proposito, ha anche parlato di Filipe del suo infortunio, ringraziando allo stesso tempoper non aver dato alcun problema nel liberare Andrei Ionut. Le parole di: «Se vogliamo essere ottimisti,dovrà stare fuori 2 mesi e mezzo. Ma dieci giorni in più o in meno cambiano poco.e Pohjanpalo sono stati i due eventi inaspettati nel mercato.