Velo a scuola, il governo: in classe si sta a volto scoperto. Bonino dà lezioni alla sinistra: l'Italia non è il Bangladesh

Il caso delle 5 studentesse musulmane di Monfalcone che indossano il niqab (ilintegrale che lasciasolo gli occhi) obbligando gli insegnanti all’operazione di riconoscimento prima di entrare in, è finito sul tavolo della Garante per l’Infanzia e l’adolescenza Marina Terragni e del. La garante ha espresso ieri “molte preoccupazioni sulla libertà di queste ragazze” e sulla loro “effettiva integrazione nel contesto scolastico e sociale talune pratiche contravvengono ai più elementari diritti e ostacolano il pieno sviluppo della personalità”. Insomma ilislamico totale impedisce un sano sviluppo delle persone nei contesti sociali. L’invito di Terragni al ministro Valditara a vigilare non è caduto nel vuoto. Il ministro dell’Istruzione ha detto di condividere il messaggio ed è pronto a muoversi (non si esclude un’ispezione).