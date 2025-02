Laspunta.it - Velletri, si inaugura il punto nascite al Colombo, ma non mancano le polemiche

Questa mattina alle 11 è il grande giorno. In pompa magna il Presidente della Regione, Rocca, accompagnato dall’assessore al Bilancio, Righini, che ha voluto far riaprire ilcome impegno della campagna elettorale delle amministrative scorse, il sindaco di, Ascanio Cascella, il Direttore Sanitario Vincenzo La Regina, i vertici aziendali e dell’ospedale e gli operatori coinvolti in questotaglieranno il nastro del servizio che torna nella disponibilità dei cittadini die del circondario.Unazione rimandata di mese in mese, per circa due anni e che adesso pare proprio essere arrivata. Ma non sarà unazione semplice da gestire. Infatti da Anzio e Nettuno sono attesi i Sindaci Burrini e Lo Fazio e una delegazione di cittadini per chiedere al Presidente della regione e ai vertici della ASL di mantenere l’impegno di aprire anche all’Ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno il