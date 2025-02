Laspunta.it - Velletri, nel centro storico manca l’acqua dal 28 gennaio. Cittadini esasperati presi in giro da Acea

Leggi su Laspunta.it

Dal 28i residenti del, in via della Stamperia, a ridosso del Commissariato di Polizia e del Comando della Polizia Locale a San Martino sono senza acqua. Una situazione di estremo disagio per diverse decine di famiglie dal civico 34 al 41 che da finesi sono ritrovati, di colpo senza acqua.A causare il problema una rottura di una condotta sotto il manto stradale che ha di fatto venire menoai condomini.Diverse le segnalazioni adche nonostante siano passatoi 10 giorni non sono riusciti a fare nessun intervento e che tra l’altro sarebbe un intervento urgente, vista la situazione.Invece nulla. Telefonate su telefonate per non ricevere nessuna risposta. Isi sentonoine pretendono che la situazione venga risolta.