Vecchi fusti di cianuro abbandonati nell’ex Ghidini di Lumezzane. L’area è stata posta sotto sequestro dopo l’intervento dei vigili del fuoco

(Brescia), 7 febbraio 2025 – Cento chili diin polvere altamente tossici stipati in due. È quanto scoperto mercoledì nel sito della ex, una delle molte ditte che asi occupavano della lavorazione dei metalli.fabbrica dismessa che dà su via Donizetti, nella frazione di Sant’Apollonio, sono rimasti molti scarti di produzione, anche rifiuti pericolosi, tanto cheè finita. Il rinvenimento è avvenuto in una operazione congiunta tra i carabinieri forestali di Marcheno e di Concesio, i tecnici del Dipartimento dell’Arpa e ideldi Gardone Valtrompia e Brescia. Il monitoraggio Da anni l’amministrazione comunale ha avviato un progetto di monitoraggio del territorio per arginare l’inquinamento del torrente Gobbia e non solo.