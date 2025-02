Panorama.it - Vasco Rossi, 73 anni oggi e non sentirli. Ecco alcune chicche sulla sua vita

“Voglio unaspericolata, voglio unacome quelle dei film”, cantavaal Festival di Sanremo del 1983. E a vedere la suapare esserci riuscito. Tanto si è detto e scritto sul cantante di Zocca, ma forse non tutto. Per il suo compleanno abbiamo deciso di regalarvi delle particolaritàsuasua carriera artistica che forse ancora non conoscete. Forse spericolata, di sicuro difficile, è stata anche ladella persona che hai ispirato il padre dinella scelta del nome da dare a suo figlio. Infatti ininterviste il Komandante ha dichiarato che quel nome fu scelto da suo padre in onore di un prigioniero conosciuto in un campo di concentramento tedesco durante la seconda guerra mondiale. Infatti si narra che il padre del Blasco fu salvato durante il periodo di prigionia dal suo amicoe da questo deriva la scelta del nome.