Vanoli soddisfatto del mercato del suo Torino: «Ragazzi molto motivati, Biraghi e Casadei li avevo conosciuti all'Inter e…»

di RedazioneL’allenatore del, Paolo, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa, si sofferma sui colpi didei granataIntervenuto in conferenza stampa alla vigilia diGenoa, il tecnico dei granata Paolocommenta gli innesti che sono arrivati dalinvernale, due di essi con un passatoproprio insieme a lui.COME STA LA SQUADRA? – «Bene bene. Abbiamo fatto un’ottima settimana, peccato per Njie: gli faccio l’in bocca al lupo, gli siamo vicini. Ma gli faccio i complimenti perché è stato un gladiatore. Il malleolo credo sia doloroso, ma lui ha finito la partita (contro l’Atalanta, ndr). E questo è il segnale di uno spirito che si avvicina a quello che dico da tempo».SE HO GIÀ PARLATO CON I NUOVI ARRIVATI DAL CALCIO? – «Stanno andando bene, sono contento.