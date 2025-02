Ilrestodelcarlino.it - "Vanno sviluppate le competenze"

Banca Malatestiana collabora anche quest’anno con il campionato di giornalismo ‘Cronisti in classe’ de il Resto del Carlino. Ancora una volta è partner del progetto. "Riconosciamo l’importanza dell’informazione e della promozione della cultura e questa collaborazione riflette il nostro impegno a favore dei giovani e della loro educazione – dichiara Enrica Cavalli, presidente di Banca Malatestiana – Progetti come questo offrono ai ragazzi l’opportunità di svilupparefondamentali che arricchiscono la loro crescita personale e li preparano ad affrontare con successo il mondo del lavoro". Quanto è importante coinvolgere i ragazzi in progetti simili? "Molto. Li aiuta a sviluppare una serie diessenziali per la loro crescita personale e professionale". Quali progetti portate avanti con e per le nuove generazioni? "Banca Malatestiana rivolge particolare attenzione ai ragazzi, non solo come destinatari di prodotti e servizi mirati, ma anche come interlocutori privilegiati del territorio in cui opera.