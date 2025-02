Justcalcio.com - Van Dijk non prende per scontato la caccia al quadruplo dopo aver schiacciato gli Spurs

Leggi su Justcalcio.com

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Virgil Vanafferma che Liverpool non sta dando nulla permantenuto la loro spinta per unsenza precedenti battendo il Tottenham per realizzare la finale della Coppa EFL.Il Liverpool è entrato nella semifinale di giovedì semifinale che ha bisogno di ribaltare un deficit di 1-0, mache Cody Gakpo ha aperto il punteggio nel primo tempo, è stata una navigazione liscia.Mohamed Salah ha alimentato a casa un rigore all’inizio della seconda metà, poi Dominik Szoboszlai e Vanhanno segnato per mettere il pareggio oltre ogni dubbio.Liverpool è ora in una finale di 15a EFL Cup estendente record, con il Newcastle United che si trova in attesa a seguito del loro trionfo aggregato per 4-0 sull’Arsenal nell’altro ultimo quattro.