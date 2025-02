Lettera43.it - Valerio Pastore, chi è il fidanzato di Alessandra Amoroso

Leggi su Lettera43.it

Tra le cantanti che torneranno sul palco dell’Ariston, ospiti di altri artisti per la serata cover, c’è anche. Venerdì 14 febbraio, infatti, la cantante duetterà con Serena Brancale e le due intoneranno If I Ain’t Got You di Alicia Keys, un brano iconico del 2003. La fan base di, che l’anno scorso l’ha supportata durante il Festival di Sanremo 2024, chiuso al nono posto con il brano Fino a qui, si è chiesta: ci sarà con lei anche il?Chi èè un tecnico del suono classe ’94 originario di Eboli che ormai da diversi anni è ildi. I due sono usciti allo scoperto nell’estate del 2023, a tre anni di distanza dalla rottura della cantante con il precedente compagno, Stefano Settepani, produttore discografico con cui è stata per cinque anni.