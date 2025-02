Ilrestodelcarlino.it - Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello mamma sprint: sulla neve con la carrozzina e poi vola in snowboard

Pesaro, 7 febbraio 2025 – “I’m back”, ovvero “sono tornata”. È l’annuncio dellabis, compagna di, di nuovo a Madonna di Campiglio, dopo la nascita di Gabriella. Era già stata sulle Dolomiti col pancione, ed ora è tornata, come ha fatto sapere ai follower su Instagram. In formissima, ha postato un video dove scende in(video): “Dopo due gravidanze e una vertebra rotta ripartiamo”. Ritorno in montagna Lain molte foto è con le sue due piccoline, Gabriella, che ha compiuto il suo primo mese di vita martedì (è nata il 4 gennaio 2025) e Giulietta, che il pmo 4 marzo compirà 3 anni. La modella e influencer ha condiviso foto, con lae piatti golosi, come pizza, patate, antipasti e fritti. In un tenero scatto precedente pubblicato sempre su Instagram, Giulietta “guida” il passeggino con Gabriella, da buona sorella maggiore.