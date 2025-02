Valentino Rossi finisce malissimo | fan impietriti

Leggi su Sportface.it

Una bruttissima notizia per tutti i fan, è arrivata la comunicazione ufficiale che gela il sangue: che batosta per.È ormai tutto pronto, l’attesa sta per finire, a breve potremmo nuovamente vedere tutti i nostri protagonisti in pista a contendersi il titolo di campione del mondo: s sono accesi i motori della MotoGP 2025.A Sepang, in Malesia, è in corso il primo test ufficiale che precede l’inizio del motomondiale. A partire da mercoledì 5 febbraio, dalle ore 10 alle ore 18 locali, tutti i piloti si stanno preparando al massimo per arrivare preparati allo start della nuova stagione.Dopo la tre giorni di Shakedown (un primo test prologo che ha riunito i collaudatori di ogni marca, i tre debuttanti e i piloti ufficiali Yamaha), sempre sul circuito di Sepang, a cavallo tra fine gennaio e inizio febbraio, in questo primo test ufficiale abbiamo potuto vedere all’opera i piloti ufficiali prendere confidenza con le nuove moto.