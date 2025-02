Valentino Mazzola l’alfiere del Grande Torino

Leggi su Ilnerazzurro.it

nasce a Cassano d’Adda il 26 gennaio 1919. Le sue origini sono umilissime. All’età di soli dieci anniperde il papà Alessandro che lavorava come manovale presso un’impresa edile. Il suo cuore è rotto dalla tristezza e dallo sconforto. È costretto ad abbandonare la scuola in quinta elementare; deve lavorare per cercare di aiutare la madre e i suoi quattro fratelli. Trova impiego prima come garzone di un fornaio, poi, a quattordici anni, al linificio di Cassano d’Adda. Nella Tresoldi di Cassano d’Adda, città dove è nato, muove i suoi primi passi di calciatore. Conquista poi la Serie C nell’ Alfa Romeo di Milano nel 1938-39.Scoppia la seconda guerra mondiale; indicibile il carico di dolore e caduti. Nel 1939passa al Venezia che milita in serie A. In poco tempo la sua classe e il suo talento si rivelano al mondo.