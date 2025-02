Lanazione.it - Valdichiana 2025: l’Unione dei Comuni pubblica un avviso per la ricerca di sponsor

Arezzo, 7 febbraiodeiunper ladiA supporto del lavoro di costruzione del calendario di eventi previsto per “- Capitale Toscana della Cultura”,deidellaSeneseundi, con la volontà di intercettare offerte e realtà che possano supportare e sostenere l’organizzazione e la gestione delle attività ed eventi che costituiranno il programma del. A poco più di un mese dall’'ufficializzazione del titolo,deidellaSenese hato unper ladia supporto del calendario eventi di– Capitale Toscana della Cultura. Il Progetto, che animerà il territorio senese per tutto il, prevede un ricco programma di attività culturali e artistiche e rappresenta un’importante occasione di valorizzazione non solo per l’area, ma per tutti coloro che saranno coinvolti, diventando parte integrante del progetto.