Vaf***o feccia Striscia la Notizia Staffelli prova a consegnare il Tapiro proprio a lei | volano insulti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ild’Oro è uno dei simboli più iconici della televisione italiana, nato all’interno del celebre programma satiricola. Questo premio, assegnato in modo ironico a personaggi famosi che si trovano in situazioni imbarazzanti o controverse, è diventato negli anni un appuntamento fisso per il pubblico.A consegnarlo è Valerio, storico inviato del programma ideato da Antonio Ricci e che va on onda da oltre 30 anni che insegue i destinatari per porre loro domande pungenti e ottenere dichiarazioni esclusive. Ilè stato ricevuto da politici, calciatori, attori e personaggi dello spettacolo, spesso dando vita a momenti esilaranti o di tensione, come quello avvenuto ieri sera. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo. Leggi anche: “Tanta paura.”. Grande Fratello, Eva Grimaldi esce dalla casa e racconta tuttolailad Angelica MontiniIeri sera Valerioha tentato diil celebred’Oro ad Angelica Montini, la giovane donna coinvolta nella relazione con Fedez mentre il rapper era ancora sposato con Chiara Ferragni.