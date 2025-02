Ilrestodelcarlino.it - Va in visita a un parente in ospedale e ha un infarto: salvato col defibrillatore

Bologna, 7 febbraio 2025 – Tragedia sfiorata a Bologna ed evitata grazie all’utilizzo del. AED. Automatic defibrillator positioned in an Italian square. La mattina di sabato primo febbraio un familiare era andato a farea unricoverato presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura Malpighi. Appena arrivato nella sala d’attesa, però, è stato colto da un improvviso malore e si è accasciato al suolo. Il personale medico e infermieristico presente – constatando che questa persona era incosciente e in arresto cardiaco – è intervenuto prontamente, eseguendo le manovre di rianimazione utilizzando ilsemiautomatico (Dae) presente nella struttura e con il supporto della centrale operativa 118 Emilia Est, allertata immediatamente. Dopo soli cinque minuti dalla chiamata al 118 sono arrivate l’automedica e l’ambulanza: il personale a bordo ha preso in carico il paziente in codice rosso e ha proseguito la rianimazione cardio-polmonare con le manovre avanzate fino a ottenere con successo la ripresa dell’attività cardiaca spontanea, per poi trasferirlo direttamente al reparto di Emodinamica dell’Irccs policlinico Sant’Orsola.