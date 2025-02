Lapresse.it - Usa, uomo vive con un rene di maiale: trapianto riuscito

Undel New Hampshire, il 66enne Tim Andrews, è la seconda persona al mondo nota perre con undi. Andrews è libero dalla dialisi, ha annunciato oggi il Massachusetts General Hospital, e si sta riprendendo così bene daldel 25 gennaio che ha lasciato l’ospedale una settimana dopo. “Quando mi sono svegliato in sala di rianimazione, ero unnuovo”, ha detto Andrews ad Associated Press. Mentre monitorano il recupero dell’, i medici del Mass General Brigham hanno ottenuto l’autorizzazione della Food and Drug Administration a eseguire altri due trapianti nel loro studio, utilizzando reni dimodificati geneticamente forniti dalla biotecnologia eGenesis.United Therapeutics, un altro sviluppatore di organi dimodificati geneticamente, ha appena ottenuto l’approvazione della FDA per il primo studio clinico al mondo di xeno