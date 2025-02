Tpi.it - Usa: Trump ordina sanzioni contro la Corte penale internazionale (Cpi)

Leggi su Tpi.it

Il presidente degli Stati Uniti Donaldha firmato un ordine esecutivo che imponeeconomiche e restrizioni alla concessione dei vistigli “individui e i loro familiari che assistono le indagini istruite dallacittadini statunitensi o dei Paesi alleati”. “Ritengo che la(Cpi), come istituita dallo Statuto di Roma, abbia adottato misure illegittime e infondate nei confronti dell’America e del nostro stretto alleato Israele”, si legge nell’ordine firmato nella notte italiana da.Tale misura, come ribadito nell’atto emanato dal presidente degli Stati Uniti, costituisce anche una ritorsioneladell’Aja, che ha emesso un mandato di arresto per presunti crimini di guerra el’umanità commessi nella Striscia di Gazail premier israeliano Benjamin Netanyahu e il suo ex ministro della Difesa Yoav Gallant.