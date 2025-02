Lapresse.it - Usa: presidente Cpi, sanzioni privano di giustizia milioni di vittime innocenti-2-

Torino, 7 feb. (LaPresse) – “La Cpi e i suoi funzionari, provenienti da tutto il mondo, realizzano quotidianamente il loro mandato giudiziario per definire se determinate condotte individuali, nell’ambito della sua legittima giurisdizione, diano luogo a responsabilità per crimini internazionali. Respingeremo fermamente – si legge ancora nella nota – qualsiasi tentativo di influenzare l’indipendenza e l’imparzialità della Corte o di politicizzare la nostra funzione giudiziaria. Abbiamo sempre rispettato e rispetteremo solo la legge, in qualsiasi circostanza”. “La Cpi si schiera con fermezza a fianco del proprio personale e si impegna a continuare a forniree speranza adidi atrocità in tutto il mondo, in tutte le situazioni di sua competenza, nell’unico interesse della dignità umana.