Lapresse.it - Usa: Onu chiede a Trump di revocare le sanzioni alla Cpi

Leggi su Lapresse.it

Milano, 7 feb. (LaPresse) – L’Onu ha dichiarato di rammaricarsi profondamente per la decisione del presidente degli Stati Uniti Donalddi imporreCorte penale internazionale (Cpi) e lo ha esortato a fare marcia indietro. “Siamo profondamente dispiaciuti per leindividuali annunciate ieri contro il personale del tribunale e chiediamo che questa misura venga revocata”, ha affermato Ravina Shamdasani, portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. Lo riporta France24.