USA approvano sperimentazione trapianti di rene da maiali a umani

Luce verde negli Stati Uniti alla primadididaiall'uomo su sei pazienti, tutti in gravissime condizioni. Il primo intervento è previsto intorno alla metà del 2025. Lo rendono noto la stampa americana, insieme a fonti della ricerca e dell'industria. Il via libera, scrivono, è arrivato dall'agenzia governativa che si occupa della sicurezza dei farmaci, la FDA. Laautorizzata per uso compassionevole è di fase 1, ossia da condurre su un piccolo numero di pazienti per verificare la sicurezza, e se al termine delle tre fasi dellasarà confermata anche l'efficacia, la tecnica potrebbe avere l'approvazione definitiva. "Gli studi pionieristici condotti dall'Università Johns Hopkins hanno portato la FDA a dare via libera al primo trial clinico di xeno, ossia al trapianto di organi animali geneticamente modificati trapiantati in esseri", scrive la stessa università sulla piattaforma X.