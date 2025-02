Quotidiano.net - Ursula von der Leyen annuncia il Claen Industrial Deal: focus su energia e rinnovabili

"Presenteremo ilalla fine di questo mese. Ridurre i costi dell'è una delle nostre priorità, così come aumentare l'uso di fonti non fossili, come il gas e il nucleare, e delle. Queste ultime ci danno una sicurezza energetica, sono indipendenti dalla Russia, e hanno costi bassi". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue,von der, nella conferenza stampa congiunta con Donald Tusk da Danzica. "Noi abbiamo bisogno della transizione, ma dobbiamo essere flessibili e pragmatici" e coniugare tutto ciò "con la competitività", ha spiegato von derricordando il Dialogo Strategico lanciato con il settore auto. "E presto accadrà lo stesso per l'industria dell'acciaio", ha aggiunto.