Movieplayer.it - Uomini e Donne, polemica sul trono di Chiara. Parla Riccardo: "Ha mentito a tutti. Stava con me"

Leggi su Movieplayer.it

Ombre sulla nuova tronista di. C'è un ragazzo che sostiene di essere stato il suo ragazzo mentre le registrazioni erano già iniziate. Ecco cosa ha raccontato. Aè giàsulla nuova tronista,Pompei. La ragazza, 23 anni, è entrata nel programma la scorsa settimana ed è salita sulinsieme a Gianmarco Steri. Ma c'è qualcuno che non è d'accordo su questa partecipazione. Il lungo sfogo di: "con me" Sui social infatti, è spuntato un ragazzo che sostiene di essere il fidanzato diPompei. O meglio: di essersi lasciati solo a fine gennaio, mentre le registrazioni dierano già iniziate. Il regolamento prevede ovviamente lo status di single per poter partecipare.Sparacciari, questo .