Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 3/02/25

Leggi su Isaechia.it

Gianmarco Meo sarà senza dubbio “immaturo”, “incredibilmente infantile”, “dimostra esattamente l’età che ha” e tutto quello che volete voi, per carità. però sul trono di Francesca Sorrentino ava detto che ci aveva preso COMPLETAMENTE, eh. Non che fosse difficile, ma ci aveva proprio visto lungo, tocca riconoscerglielo.A parte che rinfacciare immaturità a un ventenne in uno studio dove bazzicano 40enni, 50enni e pure 60enni che sembrano appena usciti dall’Asilo Mariuccia fa discretamente sorridere, ma non mi sembra che lui si sia mai spacciato per altro, anzi, a differenza di suoi coetanei che si sono modulati lungo il percorZo a seconda delle critiche che ricevevano, Meo – che piacesse o meno – è sempre rimasto esattamente lo stesso che abbiamo conosciuto a settembre. Impulsivo, spesso esagerato, fin troppo attento a fare a gara a chi ha il pipino più lungo con i rivali ma al contempo sicuramente schietto e onesto.