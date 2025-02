Velvetmag.it - Uomini e Donne choc, arriva una segnalazione su Gianmarco

Il mondo di, il celebre programma di Maria De Filippi, è sempre un palcoscenico di emozioni e colpi di scena. L’arrivo diSteri sul trono ha portato una ventata di novità, attirando l’attenzione del pubblico e generando un entusiasmo senza precedenti. La redazione ha ricevuto ben 8.000 richieste di partecipazione da ragazze pronte a corteggiarlo, costringendo gli organizzatori a trovare un metodo innovativo per gestire questa incredibile affluenza.Hanno così optato per degli speed date, permettendo adi conoscere le sue potenziali corteggiatrici in modo rapido e dinamico. Tuttavia, durante questa fase di selezione, è emerso un elemento di preoccupazione. Una delle corteggiatrici ha contattato Lorenzo Pugnaloni, noto esperto di gossip, per esprimere le sue perplessità sulle reali intenzioni di molte partecipanti.