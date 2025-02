Lanazione.it - Università: si celebra la Giornata delle Donne e delle Ragazze nella Scienza

Pisa, 7 febbraio 2025 – Il prossimo martedì 11 febbraio, alle 16, nell'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali (Via del Borghetto, 80, Pisa) dell’di Pisa, si svolge la presentazione del volume "Laal femminile. Storie e testimonianze"(Franco Angeli) a cura di Maria Pia Abbracchio dell'degli Studi di Milano e Giacomo Lorenzini dall’Ateneo pisano. L’evento si svolge in occasione dellaInternazionaledell’11 febbraio,ta in tutto il mondo e istituita dall’Assemblea generaleNazioni Unite nel 2015 con il patrocinio dell’UNESCO. Il libro - che raccoglie i contributi presentati a un evento organizzato dal Dipartimento nel settembre 2023 - sottolinea l’importanza di offrire modelli di ruolo femminili per ispirare le giovani generazioni raccontando storie di scienziate di ieri e di oggi.