Quotidiano.net - Università di Verona, laurea ad honorem a Luca Cordero di Montezemolo e Giovanni Malagò

, 7 febbraio 2025 – "L'diè un luogo di continua crescita della conoscenza, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico. È il risultato di un progetto culturale per tutte le persone che studiano e lavorano qui e di un progetto sociale per la comunità di riferimento che oggi trova nell'Ateneo un luogo aperto all'ascolto e al dialogo sui grandi temi della contemporaneità. Oggi,, è 'Città universitaria' grazie alla presenza di un ateneo aperto, radicato nel territorio e capace di integrarsi con la sua comunità". Così il magnifico rettore Pier Francesco Nocini ha aperto l'inaugurazione del 42° anno accademico, l'ultima del suo mandato da rettore, che si è tenuta questa mattina nell'aula magna del polo Zanotto. Tra i numerosi ospiti intervenuti Roberto Vecchioni, che ha tenuto la lectio ‘Un grande futuro dietro di noi’ sulla grande eredità dei maestri del passato su cui si fondano solide radici per il futuro e a cui è stata consegnata una benemerenza con menzione d’onore.