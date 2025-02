Lanazione.it - Università di Pisa all'avanguardia per un'agricoltura più sostenibile

, 7 febbraio 2025 - Samuele Risoli dell'diè tra i primi dottorati del programma nazionale di dottorato “Sustainable Development and Climate Change”. Risoli ha discusso la sua tesi il 28 gennaio a Pavia, ottenendo il titolo con il massimo dei voti, “with honours”. Il suo percorso si è svolto nell’ambito del Curriculum 5 - Agriculture and Forestry, con attività di ricerca condotta sotto la supervisione della professoressa Cristina Nali e del professore Lorenzo Cotrozzi del gruppo di Patologia vegetale del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’di, uno degli oltre 50 affiliati del programma nazionale di dottorato. La tesi di dottorato, intitolata “Biocontrol of Fusarium head blight in wheat: using hyperspectral data and metabolomics for a sustainable management”, ha affrontato il problema della fusariosi della spiga nel grano, esplorando l’efficacia di strategie di biocontrollo mediante approcci innovativi basati su dati iperspettrali e metabolomica, con un approccio volto alla sostenibilità e alla riduzione dell’uso di agrofarmaci chimici.