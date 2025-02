Lanazione.it - UniCredit a sostegno di Giorgio Tesi Group per il Naturart Village

Leggi su Lanazione.it

Pistoia, 6 febbraio 2025 -sostiene i piani di sviluppo di, azienda vivaistica di Pistoia, con un finanziamento di 4 milioni di euro. L'operazione - un mutuo ipotecario con un periodo di ammortamento di 15 anni - è finalizzata a supportare gli investimenti dell'azienda per la realizzazione del: progetto pensato per unire in un unico centro risorse e sinergie locali, con una moderna filosofia "green" e con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per la comunità, nel segno della valorizzazione del verde del territorio e della promozione dei prodotti tipici toscani. Cuore del, si spiega in una nota, è una grande serra - circondata da un parco di 30.000 mq, con un roseto con oltre 600 varietà ed il Museo del bonsai - che sarà adibita a showroom aziendale con le più interessanti varietà di piante della produzione dell'azienda vivaistica pistoiese.