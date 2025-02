Puntomagazine.it - UNICEF/crisi clima: oltre 100 bambini sotto i 5 anni muoiono ogni giorno in Asia Orientale e nel Pacifico per cause legate all’inquinamento

L’lancia una nuova analisi: 500 milioni diindell’Est e nelvivono in paesi con livelli insalubri di inquinamento atmosferico.7 febbraio 2025 – La capitale della Tailandia, Bangkok, è alle prese con livelli insalubri di inquinamento atmosferico, che hanno causato la chiusura delle scuole e diffuse preoccupazioni per la salute. L’ultima analisi dell’fa luce sull’impatto devastante dell’aria tossica suidell’e nel. L’inquinamento atmosferico, che raggiunge il suo picco in molte parti della regione durante la stagione secca, da oggi ad aprile, è collegato a più di 100 decessi dii cinque. L’analisi rileva che tutti iindell’Est e nel– 500 milioni in totale – vivono in paesi con livelli insalubri di inquinamento atmosferico.