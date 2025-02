Gamberorosso.it - Un'azienda ha creato un sistema di pannelli solari che migliora il vino

La tecnologia nel settore delle energie rinnovabili può contribuire a produrre vini migliori? La risposta potrebbe essere affermativa. Sun'Agri,francese specializzata nell’integrazione tra agricoltura e fotovoltaico, ha sviluppato unagrovoltaico dinamico (DAV) capace di influenzare positivamente la maturazione delle uve. Studi condotti in diversi vigneti francesi hanno dimostrato che l’uso di questipuòre le caratteristiche sensoriali del. Luce, ombra e tecnologiaIfotovoltaici vengono installati sopra le viti e, grazie a uncomputerizzato, si inclinano automaticamente durante il giorno per modulare l’intensità della luce solare che raggiunge le piante. «Gli algoritmi regolano l’ombreggiatura per proteggere le viti dai rischi climatici – siccità, eccessiva esposizione al sole, gelo, piogge intense – o, al contrario, favorire la fotosintesi» spiega Nathanaël Kasriel, vicedirettore di Sun’Agri.