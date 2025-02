Ilfattoquotidiano.it - Un’auto piomba davanti al gruppo di ciclisti: panico e cadute all’Étoile de Bessèges – Video

Attimi surreali durante la seconda tappa dell’Etoile de, corsa a tappe di ciclismo in terra francese. A 17 km dal traguardo,ha fatto irruzione sul percorso di gara da una strada secondaria non presidiata: la disperata marcia indietro della vettura non ha evitato l’effetto domino sul, lanciato a velocità elevata. Nessun corridore è stato direttamente colpito dall’auto in questione, ma i movimenti all’interno dele le frenate hanno causato alcune.Secondo RTBF (Radio-télévision belge de la Communauté française), si è ritrovato a terra il belga Maxim Van Gils, rivelazione della stagione 2024 sulle classiche con un settimo posto alla Milano-Sanremo e un qaurto posto alla Liegi-Bastogne-Liegi. Il 24enne, che è passato alla Red Bull-Bora-Hansgrohe questo inverno, è stato costretto al ritiro.