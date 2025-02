Secoloditalia.it - Un’altra vittoria della “dottrina Trump”: Panama cancella l’accordo con la la Cina sulla Via della Seta

”. Il presidente panamense José Raul Mulino ha annunciato lazione deleconomicoViacon la: decisione che fa seguito alle pressioni degli Stati Uniti per ridurre l’influenza di Pechino sul Canale di. Mulino ha assicurato che l’ambasciata panamense a Pechino “ha presentato il documento corrispondente” per “annunciare lazione con 90 giorni di anticipo“, come stabilito dal. “Quindi, questa è una decisione che ho preso”, ha aggiunto in una conferenza stampa. L’annuncio arriva quattro giorni dopo la visita adel Segretario di Stato americano Marco Rubio, in missione per contrastare le presunte interferenze cinesi nel canale interoceanico, che il Presidente Donaldminaccia di riprendere.