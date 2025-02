Lanazione.it - "Una splendida campagna"

Il Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre - Golfo dei Poeti è felice di partecipare, per il secondo anno consecutivo a "Cronisti in Classe".iniziativa che porta il giornalismo, e i suoi strumenti, sui banchi di scuola e che è capace di orientare ragazze e ragazzi nel mondo dell’informazione e della carta stampata, attraversando temi di assoluta rilevanza. "Il nostro desiderio è quello di invitare studentesse e studenti a conoscere la nostra realtà, una realtà che rende più vicini tanti luoghi cari alla comunità spezzina e non solo" dice Rudy Biassoli, presidente del Consorzio. Le motonavi del Consorzio, infatti, collegano 20 approdi distribuiti tra: la Riviera Ligure di Levante; il Golfo dei Poeti; l’Alta Toscana fino a Viareggio. Un esempio: partendo da Passeggiata Morin, alla Spezia, è possibile vivere un’esperienza indimenticabile di navigazione, raggiungendo così la principale isola del nostro golfo, la Palmaria.