Una nuova sperimentazione offre speranza ai bambini con un gruppo di tumori letali al cervello e al midollo spinale

La terapia a base di cellule immunitarie ingegnerizzate (CAR-T) ha ridotto icerebrali in pazienti molto giovani, ripristinato la funzione neurologica e, per uno dei pazienti partecipanti ha eliminato tutte le tracce rilevabili di un tipo di tumore cerebrale di solito considerato incurabile. Sono i risultati pubblicati sulla rivista Nature frutto di unaclinica condotta presso la Stanford Medicine in California.Larappresenta uno dei primi successi controsolidi per la terapia CAR-T edaicon undiale al. La terapia ha ricevuto la designazione di terapia avanzata dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti, assicurando ai ricercatori l’accesso a una versione accelerata del processo di approvazione FDA.