Ilgiorno.it - Una lunga scia di aggressioni: il bar Hemingway di Sesto San Giovanni deve chiudere per 15 giorni

San(Milano), 7 febbraio 2025 – Il bardiSandovrà stare chiuso per 15. Lo ha deciso il questore di Milano, Bruno Megale, che ha decretato la sospensione della licenza per due settimane, appunto, per lo storico locale di piazza Marinai d'Italia. La sospensione arriva a distanza di qualche mese da quando, lo scorso giugno, gli agenti, durante dei controlli all'interno del locale, hanno denunciato due clienti trovati in possesso di droga. Lo scorso settembre, poi, i poliziotti sono intervenuti nei pressi del bar per un'aggressione scaturita all'interno del locale e degenerata all'esterno: nella circostanza la vittima, trasportata in ospedale, ha riportato una prognosi di 12. E ancora, a fine ottobre, i poliziotti di via Fiume sono intervenuti nei pressi del bar per una lite tra due avventrici del locale, le quali avevano litigato spintonandosi reciprocamente.