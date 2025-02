Lanazione.it - Un weekend d’amore e dolcezza con Choco Varchi

Leggi su Lanazione.it

MONTELa fabbrica del cioccolato aprirà i battenti a Montenel fine settimana di San Valentino. È stata definita così dall’assessore Sandra Nocentini la prima edizione di "" che dal 14 al 16 febbraio si svolgerà nella piazza centrale sotto il municipio e all’ombra della Collegiata. "Un’esperienza unica per grandi e piccoli – ha continuato l’esponente di Giunta – e non a caso abbiamo ricevuto l’adesione in massa dei nostri Istituti Comprensivi che saranno presenti nel giorno dell’apertura con circa 700 fra bambini e ragazzi. Potranno vedere all’opera i maestri cioccolatieri dell’artigiano perugino che mostreranno le varie fasi della lavorazione, dalla bacca di cacao al prodotto finito". La manifestazione sarà arricchita da momenti musicali, esibizioni e anche dalla performance di una scultrice che riprodurrà col cioccolato, la Porta dell’Accoglienza, simbolo della città.