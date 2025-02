Tpi.it - Un uomo sopra la legge: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Tpi.it

Unla: trama, cast e streaming delsu Rai 2Stasera, venerdì 7 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Unla(The Marksman),del 2021 diretto da Robert Lorenz. La trama segue un allevatore ed ex marine che vive in una città di confine dell’Arizona che decide di aiutare un ragazzo a sfuggire ad un’associazione criminale messicana. Nel cast anche Katheryn Winnick, Juan Pablo Raba e Teresa Ruiz. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaL’ex cecchino scout del Corpo dei Marines degli Stati Uniti e veterano della guerra del Vietnam Jim Hanson vive lungo il confine tra Arizona e Messico, segnalando tentativi di attraversamento illegale. Un giorno, mentre è di pattuglia, incontra Rosa e suo figlio Miguel, cittadini messicani in fuga dal Cartello.