Lanazione.it - Un libro su Enrico Gori pittore, fotografo e gestore di cinema ad Assisi

Leggi su Lanazione.it

Unper raccontare e rendere omaggio alla poliedrica attività professionale di, svolta adnegli anni ‘20 del Novecento. E’ il volume “, attore di teatro,, direttore diin“, scritto dalla nipote, Maria Enrica Monaco Gorni (nella foto), vicepresidente dell’Archivio Fotografico “Fratelli“ di Grosseto e disponibile online sul sito della Casa Editrice Effigi e nelle migliori librerie. Maria Enrica vuole ricordare la figura del nonno, svelando la storia e il significativo contributo culturale. "Nato a Roma – racconta l’autrice –fu attore di teatro e, proprio in questo ambito, conobbe Uliana Olivo, che divenne sua moglie. La coppia ebbe sette figli: i primi due nacquero nel Lazio e in Toscana, gli altri cinque in Umbria, regione scelta dai coniugi come luogo ideale per crescere la famiglia, anche per le origini umbre di Uliana".