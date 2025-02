Ilgiorno.it - Un futuro nel Servizio civile universale. Ecco le opportunità per i giovanissimi

Avete tra i 18 e i 28 anni e siete in cerca di un’esperienza nel mondo dell’arte? Il Museo MA*GA vi offre un’per maturare un percorso di crescita culturale attraverso il. Sono sette le posizioni aperte. I giovani saranno impegnati negli ambiti della conservazione, educazione, comunicazione, mostre, allestimenti, segreteria organizzativa, biblioteca specialistica e Premio Gallarate. Il progetto prevede un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi, con un contributo netto di 507 euro. C’è tempo fino a martedì 18 febbraio per presentare la candidatura attraverso la piattaforma Domanda on Line (Dol) S.V.