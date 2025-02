Quotidiano.net - Un contingente svedese si aggrega alla brigata multinazionale della Nato in Lettonia

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 7 febbraio 2025 - Si amplia lain: oggi undi 500 militari è ufficialmente entrato a far parte delle forze dell'Alleanza Atlantica di stanza incerimonia di insediamento presso la base di Adazi, in, i ministriDifesa lettone, Andris Spruds, e, Pal Jonson, hanno firmato un memorandum di intenti in cui Riga e Stoccolma assicurano il comune intento di rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale in tema di difesa. #WeAre- Sweden’s largest deployment withto date has arrived in Latvia. ????#StrongerTogether @MNBLatvia @hqmndn pic.twitter.com/1JbVFiKsCF — Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) January 18, 2025 Nel particolare ci sarà massima collaborazione soprattutto nella protezione delle infrastrutture sottomarine del Baltico, prese di mira diverse volte dalle navi fantasmaRussia.