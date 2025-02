Gamberorosso.it - Un continente assetato: perché l’acqua sarà la grande sfida dell’Europa (e dell’Italia)

«C'è bisogno di più monitoraggio e meno inquinamento chimico». Non usa giri di parole la commissaria europea per l'ambiente Jessika Roswall quando si riferisce all'Italia in occasione della conferenza stampa per la presentazione dei rapporti sullo stato delle acque nell'Unione Europea. Un problema, quello delle risorse idriche chedestinato a cambiare la faccia del Vecchionei prossimi 100 anni a causa dell'aumento di siccità, inondazioni, desertificazione e del loro impatto devastante e che oggi conta meno del 40% dei corpi idrici superficiali con un buono stato ecologico. E se il 74% della Spagna risulta a rischio reale di desertificazione, il Belpaese non se la passa meglio, soprattutto per quanto riguarda la qualità e la gestione delle nostre risorse idriche. Dal 2018 l'Italia soffre di estati sempre più secche e calde, e negli ultimi anni questi problemi, già più noti nella parte meridionale del Paese, sono diventati un problema ricorrente anche nella parte settentrionale del Paese.