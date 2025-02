Ilrestodelcarlino.it - Un Bologna ritrovato e ambizioso

Fuori Orsolini, Ferguson e Odgaard. Ildi ieri ci avrebbe pianto sopra. Quello di oggi va avanti con le seconde linee di lusso, coltivate in laboratorio dal cocciuto Italiano. Fra i grandi pregi del tecnico siculo-tedesco c'è la capacità di non drammatizzare, di credere nella qualità del lavoro e nella voglia di crescere del suo gruppo. Chi è partito senza il talento di Zirkzee, Calafiori e Saelemaekers , non si sgomenta certo oggi se una catena di infortuni guasta ancora i piani. Perché mentre ildecollava poco a poco Italiano ha moltiplicato le alternative, ha valorizzato al massimo la rosa, sperimentando nuovi ruoli per qualche elemento-chiave. Così se a Lecce mancherà Odggard, reinventato trequartista dal nostro Montalbano, e sarà fermo pure Ferguson, ecco almeno due alternative: Pobega e Fabbian.