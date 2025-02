Ilrestodelcarlino.it - “Un anno e mezzo per operarsi, chiamato durante il ricovero”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fano, 7 febbraio 2025 – Una lunga attesa per un intervento chirurgico, poi ilper un altro problema e infine la scoperta di un sistema sanitario che fatica a coordinarsi. È la storia del fanese Claudio Caprara, che ci racconta la sua esperienza kafkiana tra l’ospedale di Pesaro e quello di Fano. “Ho tirato avanti anni, poi mi son deciso a fare un intervento chirurgico e dopo undi attesa finalmente mi chiamano - dice il 70enne -, ma. non sche sono appena stato ricoverato in Cardiologia per un problema e che la terapia con i farmaci anticoagulanti che mi hdato non consente di svolgere l’intervento per almeno altri sei mesi. A parte la sfortuna, che si sa è cieca, ma porca vacca: ospedale di Pesaro, ospedale di Fano, stessa AST e uno non sa quello che fa l’altro? Abbiamo dei bravissimi medici e una pessima organizzazione”.